Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde kötü haber!

Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ve Galatasaray, Benfica forması giyen Chiquinho ile ilgileniyordu. Yıldız isimden iki ezeli rakibe kötü haber geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde kötü haber!
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12 Ocak 2024 11:48
Son güncelleme 12 Ocak 2024 11:50
Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla takımlar, kadrolarını güçlendirmek için harekete geçti.

Transferin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe, Bonucci'yi renklerine bağlamıştı.

Kadrosuna takviye çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerin hedefinde, ezeli rakibi Galatasaray'ın da istediği Chiquinho vardı.
İki takımın da istediği Portekizli futbolcudan, dikkat çeken bir haber geldi.

28 yaşındaki Chiquinho'nun sezon sonunda Olympiakos'a imza atacağı belirtildi.

Kulübü Benfica ile sözleşme yenilemeyecek yıldız ismin, Yunan ekibine oldukça yakın olduğu bilgisi paylaşıldı. Haberde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da oyuncuya olan ilgisinden bahsedildi.

Portekizli yıldız bu sezon Benfica'da 16 maça çıktı. Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Chiquinho'nun, kulübüyle olan kontratı sezon sonunda bitecek.

Öte yandan Chiquinho ülkemizde bir dönem Giresunspor forması da giymişti. 2022 kış transfer döneminde Giresunspor'a kiralık olarak gelen Chiquinho, 6 ay Karadeniz ekibinde ter dökmüştü.

Portekizli futbolcu 6 aylık Türkiye macerasında 13 maça çıkmış ve 4 gol, 3 asistle oynamıştı. 1.75 boyundaki ön libero kariyerinde Braga, Moreirense, Coimbra, NK Lokomotiva, Leixoes ve Gondomar gibi takımlarda da boy göstermişti.

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