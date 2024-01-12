Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde kötü haber!

Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla takımlar, kadrolarını güçlendirmek için harekete geçti.
Transferin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe, Bonucci'yi renklerine bağlamıştı.
Kadrosuna takviye çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerin hedefinde, ezeli rakibi Galatasaray'ın da istediği Chiquinho vardı.
İki takımın da istediği Portekizli futbolcudan, dikkat çeken bir haber geldi.
28 yaşındaki Chiquinho'nun sezon sonunda Olympiakos'a imza atacağı belirtildi.
Kulübü Benfica ile sözleşme yenilemeyecek yıldız ismin, Yunan ekibine oldukça yakın olduğu bilgisi paylaşıldı. Haberde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da oyuncuya olan ilgisinden bahsedildi.
Portekizli yıldız bu sezon Benfica'da 16 maça çıktı. Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Chiquinho'nun, kulübüyle olan kontratı sezon sonunda bitecek.
Öte yandan Chiquinho ülkemizde bir dönem Giresunspor forması da giymişti. 2022 kış transfer döneminde Giresunspor'a kiralık olarak gelen Chiquinho, 6 ay Karadeniz ekibinde ter dökmüştü.
Portekizli futbolcu 6 aylık Türkiye macerasında 13 maça çıkmış ve 4 gol, 3 asistle oynamıştı. 1.75 boyundaki ön libero kariyerinde Braga, Moreirense, Coimbra, NK Lokomotiva, Leixoes ve Gondomar gibi takımlarda da boy göstermişti.
Transferin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe, Bonucci'yi renklerine bağlamıştı.
Kadrosuna takviye çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerin hedefinde, ezeli rakibi Galatasaray'ın da istediği Chiquinho vardı.
İki takımın da istediği Portekizli futbolcudan, dikkat çeken bir haber geldi.
28 yaşındaki Chiquinho'nun sezon sonunda Olympiakos'a imza atacağı belirtildi.
Kulübü Benfica ile sözleşme yenilemeyecek yıldız ismin, Yunan ekibine oldukça yakın olduğu bilgisi paylaşıldı. Haberde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da oyuncuya olan ilgisinden bahsedildi.
Portekizli yıldız bu sezon Benfica'da 16 maça çıktı. Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Chiquinho'nun, kulübüyle olan kontratı sezon sonunda bitecek.
Öte yandan Chiquinho ülkemizde bir dönem Giresunspor forması da giymişti. 2022 kış transfer döneminde Giresunspor'a kiralık olarak gelen Chiquinho, 6 ay Karadeniz ekibinde ter dökmüştü.
Portekizli futbolcu 6 aylık Türkiye macerasında 13 maça çıkmış ve 4 gol, 3 asistle oynamıştı. 1.75 boyundaki ön libero kariyerinde Braga, Moreirense, Coimbra, NK Lokomotiva, Leixoes ve Gondomar gibi takımlarda da boy göstermişti.
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