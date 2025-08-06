Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede: Jonathan Rowe

Fenerbahçe ve Beşiktaş için Fransa'dan transfer iddiası gündeme geldi.
EZELİ RAKİPLERİN HEDEFİ
İki ezeli rakip, yeni sezon öncesi hücum hattına takviye yapmak istiyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş, Marsilya'dan sol kanat oyuncusu Jonathan Rowe'u gündemine aldı.
RMC Sport'ta yer alan habere göre, iki ezeli rakip, 22 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor. Marsilya ise iyi bir teklif gelmesi durumunda Rowe'u satmaya sıcak bakıyor.
PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Jonathan Rowe'un, kulübü Marsilya ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Marsilya, Rowe'u geçen sezon Norwich City'den kiralamasının ardından sezon sonunda 14.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Marsilya forması altında geçen sezon 30 maçta süre bulan 22 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.
EZELİ RAKİPLERİN HEDEFİ
İki ezeli rakip, yeni sezon öncesi hücum hattına takviye yapmak istiyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş, Marsilya'dan sol kanat oyuncusu Jonathan Rowe'u gündemine aldı.
RMC Sport'ta yer alan habere göre, iki ezeli rakip, 22 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor. Marsilya ise iyi bir teklif gelmesi durumunda Rowe'u satmaya sıcak bakıyor.
PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Jonathan Rowe'un, kulübü Marsilya ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Marsilya, Rowe'u geçen sezon Norwich City'den kiralamasının ardından sezon sonunda 14.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Marsilya forması altında geçen sezon 30 maçta süre bulan 22 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.