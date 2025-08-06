06 Ağustos
Kairat Almaty-Slovan Bratislava
1-0
06 Ağustos
RB Salzburg-Club Brugge
0-055'
06 Ağustos
Ludogorets -Ferencvaros
0-042'
06 Ağustos
Lech Poznan-FK Crvena Zvezda
21:30
06 Ağustos
Nice-Benfica
22:00
06 Ağustos
Feyenoord-Fenerbahçe
22:00

Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede: Jonathan Rowe

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Marsilya forması giyen sol kanat Jonathan Rowe ile ilgileniyor. Marsilya, iyi bir teklif gelmesi durumunda 22 yaşındaki futbolcuyu göndermeye sıcak bakıyor.

calendar 06 Ağustos 2025 19:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede: Jonathan Rowe
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe ve Beşiktaş için Fransa'dan transfer iddiası gündeme geldi.

EZELİ RAKİPLERİN HEDEFİ

İki ezeli rakip, yeni sezon öncesi hücum hattına takviye yapmak istiyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş, Marsilya'dan sol kanat oyuncusu Jonathan Rowe'u gündemine aldı.

RMC Sport'ta yer alan habere göre, iki ezeli rakip, 22 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor. Marsilya ise iyi bir teklif gelmesi durumunda Rowe'u satmaya sıcak bakıyor.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ


Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Jonathan Rowe'un, kulübü Marsilya ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Marsilya, Rowe'u geçen sezon Norwich City'den kiralamasının ardından sezon sonunda 14.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Marsilya forması altında geçen sezon 30 maçta süre bulan 22 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.