UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Austria Wien ile karşı karşıya geldi.



İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Fenerbahçe, sahasındaki mücadeleden de 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Sarı-lacivertlilere karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 12. dakikada İsmail Yüksek, 44. dakikada ve 70. dakikada İrfan Can Kahveci ve 79. dakikada Mert Hakan Yandaş attı. Konuk ekip Austria Wien'in tek golü ise 45+1. dakikada Marvin Martins'ten geldi.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kaldı. Fenerbahçe'nin, gruplardaki rakipleri 26 Ağustos Cuma günü yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.



JORGE JESUS'TAN 7 DEĞİŞİKLİK



UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Austria Wien'i konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, yine rotasyonlu bir kadroyla takımını sahaya sürdü.



Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ligde son oynadıkları Adana Demirspor karşılaşmasına göre ilk 11'inde 7 değişiklik yaptı.



Jesus, Adana Demirspor maçında ilk 11'de oynayan isimlerden Altay Bayındır, Mauricio Lemos, Luan Peres ve Serdar Dursun'u bu maçta da şans buldu.



Ligde ilk 11'de görevlendirdiği isimlerden Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Emre Mor, Miha Zajc, Willian Arao, Lincoln Henrique ve Enner Valencia'yı yedek soyunduran Jesus, bu isimlerin yerine Bright Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Diego Rossi, Ezgjan Alioski ve İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de oynattı.



Sarı-lacivertlilerde ayrıca İrfan Can Eğribayat, Filip Novak, Arda Güler ve Mert Hakan Yandaş yedek soyundu.



TEK EKSİK JOSHUA KING



Fenerbahçe, Austria Wien karşısına tek eksikle çıktı.



Sarı-lacivertlilerde deplasmanda oynanan müsabakada kas yorgunluğu sorunu yaşayan ve ligde Adana Demirspor karşısında riske edilmeyen 30 yaşındaki Joshua King, kadroda yer almadı.



ATTILA SZALAI İLK KEZ YEDEK



Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, bu sezon ilk kez yedekler arasında oyuna başladı.



Teknik direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerin yaptığı 8 resmi müsabakaya da ilk 11'de başlayan Szalai'yi dinlendirmeyi tercih etti.



İRFAN CAN GERİ DÖNDÜ



Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, 6 maç sonra ilk 11'de görev yaptı.



Dinamo Kiev ile yapılan rövanş maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan İrfan Can, Austria Wien ve ligdeki Adana Demirspor maçlarında kadroda yer almış ancak forma giyememişti.



27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 6 maç aranın ardından ilk 11'de sahaya çıktı.



ARDA GÜLER YEDEK BAŞLADI



Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, Austria Wien karşısında formasına kavuştu.



Ligde oynanan Adana Demirspor müsabakasında ailevi sebeplerle kadroda yer alamayan Arda, Austria Wien maçına yedek kulübesinde başladı.



TARAFTARDAN YOĞUN DESTEK



Fenerbahçeli taraftarlar, Austria Wien karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.



Tribünlerin tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesi oyuncularını tek tek tribünlere çağırarak destek verdi.



SAVUNMA ÇARPTI VE AĞLARA GİTTİ



Mücadeleye Fenerbahçe baskılı başladı. İlk anlardan itibaren rakip kaleyi yoklayan Jorge Jesus'un öğrencileri 12. dakikada öne geçti. Bu dakikada İsmail Yüksek'in ceza sahasından vuruşu savunmaya çarparak ağlara gitti.



İRFAN FARKI İKİYE ÇIKARDI



Fenerbahçe, devre bitmeden 2. golü de buldu. Sol kanattan kullanılan kornerde arka direğe seken topu iyi takip eden İrfan Can topu ağlara gönderdi.



AUSTRIA WIEN FARKI BİRE İNDİRDİ



Austria Wien, 45+1. dakikada farkı bire indirdi. Sağ kanattan gelen ortada ceza sahasında iyi yükselen Marvin Martins farkı bire indirdi.



İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



İRFAN'DAN KLAS GOL



Fenerbahçe'nin 2. golünü atan İrfan Can, 70. dakikada da sahneye çıktı. Yıldız futbolcu, Diego Rossi'den aldığı pasla ceza sahası çizgisinde topla buluştu. İrfan Can, aşırtma bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.



SON GOL MERT HAKAN'DAN



Fenerbahçe'nin son golü, sonradan oyuna giren Mert Hakan'dan geldi. 79. dakikada ceza sahasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi.



Fenerbahçe mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada organize kullanılan köşe vuruşunda soldan sıfıra inen Alioski'nin ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Peres'in kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.



12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İsmail Yüksek'in soluna çektikten sonra uzak mesafeden sert şutunda, savunmada Braunöder'e çarpan top kalecinin üzerinden ağlarla buluştu: 1-0



18. dakikada Lemos'un uzak mesafeden şutunda top az farkla üstten auta gitti.



26. dakikada hücum yönünün sağından İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşuna altıpasta ön direkte iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, savunmada Ranftl meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.



29. dakikada savunmada Lemos'un hatasında topu önünde bulan Tabakovic'in penaltı noktasının solundan şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



35. dakikada soldan çizgiye inen Rossi, ceza yayı içinde bulunan Crespo'yu gördü. Portekizli oyuncunun gelişine volesinde top yandan dışarı gitti.



44. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hücum yönünün solundan Rossi'nin kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Peres'in sektirdiği topa arka direkte ayak sokan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0



45. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sağdan Fitz'in ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Martins'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1



İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-1 üstün gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





54. dakikada Osayi-Samuel'den aldığı pasla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin soluna çekerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.



59. dakikada Alioski'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rossi'nin şutunda, kaleci topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi.



70. dakikada Fenerbahçe tekrar farkı 2'ye çıkardı. Soldan topla hareketlenen Rossi, ceza yayı üstünde İrfan Can Kahveci'yi gördü. İrfan'ın topu düzelttikten sonra yaptığı aşırtma vuruşta top ağlara gitti: 3-1



79. dakikada Fenerbahçe 4. golü buldu. Presle topu rakibinden kapan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası sol çaprazından sağına çekerek uzak direğe plase vuruşunda top filelerle buluştu: 4-1



Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-1 galip ayrılarak gruplarda mücadele hakkı elde etti.



Stat: Ülker



Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado (İspanya)



Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Gustavo Henrique, Peres (Dk. 80 Szalai), Crespo (Dk. 77 Mert Hakan Yandaş), İsmail Yüksek, Osayi-Samuel, Alioski, İrfan Can Kahveci (Dk. 77 Arda Güler), Rossi (Dk. 85 Emre Mor), Serdar Dursun (Dk. 80 Valencia)



Austria Wien: Früchtl, Koumetio, Muehl, Handl (Dk. 80 Kreiker), Martins (Dk. 46 Can Keleş), Ranftl, Braunöder (Dk. 46 Holland), Fischer, Gruber (Dk. 65 Djuricin), Fitz (Dk. 65 Vucic), Tabakovic



Goller: Dk. 12 İsmail Yüksek, Dk. 44 ve 70 İrfan Can Kahveci, Dk. 79 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe), Dk. 45 Martins (Austria Wien)



Sarı kartlar: Dk. 30 Martins, Dk. 82 Kreiker (Austria Wien)





