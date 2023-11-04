Fenerbahçe - Trabzonspor maçında penaltı tekrarı

Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in 88. dakikada kullandığı ve kaçan penaltı vuruşu için tekrar kararı verildi.
Crespo'nun Mehmet Can Aydın'ın müdahalesiyle yerde kalması sonrası hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.
Dusan Tadic, 88. dakikada penaltı noktasına geldi ve top üst direkten oyun alanına geri döndü.
Oyunun durmasının ardından VAR Hakemi Mete Kalkavan'ın uyarısıyla Zorbay Küçük, penaltının tekrar edilmesini istedi.
Dusan Tadic, 90. dakikada kullandığı ikinci penaltıda fileleri havalandırdı.
Crespo'nun Mehmet Can Aydın'ın müdahalesiyle yerde kalması sonrası hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.
Dusan Tadic, 88. dakikada penaltı noktasına geldi ve top üst direkten oyun alanına geri döndü.
Oyunun durmasının ardından VAR Hakemi Mete Kalkavan'ın uyarısıyla Zorbay Küçük, penaltının tekrar edilmesini istedi.
Dusan Tadic, 90. dakikada kullandığı ikinci penaltıda fileleri havalandırdı.