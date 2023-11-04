Fenerbahçe - Trabzonspor maçında penaltı tekrarı

Fenerbahçe'nin 88'de Dusan Tadic ile kaçırdığı penaltı vuruşu, Trabzonsporlu Batista Mendy ceza sahasına erken girip topa müdahale ettiği için tekrarlandı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe - Trabzonspor maçında penaltı tekrarı
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04 Kasım 2023 20:58
Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in 88. dakikada kullandığı ve kaçan penaltı vuruşu için tekrar kararı verildi.

Crespo'nun Mehmet Can Aydın'ın müdahalesiyle yerde kalması sonrası hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.

Dusan Tadic, 88. dakikada penaltı noktasına geldi ve top üst direkten oyun alanına geri döndü.

Oyunun durmasının ardından VAR Hakemi Mete Kalkavan'ın uyarısıyla Zorbay Küçük, penaltının tekrar edilmesini istedi.

Dusan Tadic, 90. dakikada kullandığı ikinci penaltıda fileleri havalandırdı.

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