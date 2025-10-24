Fenerbahçe-Stuttgart maçında dikkat çeken kare!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Alman ekibi Stuttgart'ı konuk etti.
Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu (p) kaydetti.
Stuttgart karşısında etkili bir oyun sergileyen sarı-lacivertlilerde başarılı performansıyla ön plana çıkan isimlerden biri de Dorgeles Nene oldu.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Malili futbolcu, 80. dakikada yerini Oğuz Aydın'a bıraktı.
NENE'Yİ KUCAKLADI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, etkili bir performans sergileyen öğrencisini kucaklayarak tebrik etti.
