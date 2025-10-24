24 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
1-0
24 Ekim
Karagümrük-Kayserispor
20:00
24 Ekim
Erzurumspor-Ümraniye
2-0
24 Ekim
Sivasspor-Hatayspor
20:00
24 Ekim
Werder Bremen-Union Berlin
21:30
24 Ekim
Leeds United-West Ham United
22:00
24 Ekim
Real Sociedad-Sevilla
22:00
24 Ekim
AC Milan-Pisa
21:45
24 Ekim
Paris FC-Nantes
21:45
24 Ekim
SC Heerenveen-NAC Breda
21:00

Fenerbahçe-Stuttgart maçında dikkat çeken kare!

Dorgeles Nene, Fenerbahçe'nin Stuttgart'ı 1-0 mağlup ettiği maçta oyundan çıkarken Domenico Tedesco tarafından kucaklandı.

calendar 24 Ekim 2025 17:51
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Alman ekibi Stuttgart'ı konuk etti.

Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu (p) kaydetti.

Stuttgart karşısında etkili bir oyun sergileyen sarı-lacivertlilerde başarılı performansıyla ön plana çıkan isimlerden biri de Dorgeles Nene oldu.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Malili futbolcu, 80. dakikada yerini Oğuz Aydın'a bıraktı.

NENE'Yİ KUCAKLADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, etkili bir performans sergileyen öğrencisini kucaklayarak tebrik etti.



 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
