Her şey Fenerbahçe tribünlerinde 2014'te çekilen bir fotoğrafla başladı... Mümtaz amca ile İhsan teyze birlikte Sarı-Lacivertli takıma destek vermek için maça geldi. Ancak 2016'da önce Mümtaz amca sonrasında ise İhsan teyze hayata gözlerini yumdu.F.Bahçe'de 2020 yılında çiftin fotoğraflarını tribüne yerleştirdi. F.Bahçe'nin sembol isimlerinden olan Mümtaz amca ile İhsan teyzenin hikayesini yeğenleri Gülin Aksencer anlattı.Aksencer, çiftin F.Bahçe aşkının nasıl başladığını şu sözlerle ifade etti:"Evlendiklerinde zamanın geleneklerine aykırı olsa da onu her maça götürmeye başladı. Her maçı birlikte izlediler. Mümtaz amcam İhsan teyzemi küçümsemedi 'Ben bir erkeğim, futbol izleyeceğim' demek yerine futbola ve kulübe olan sevgisini onunla paylaşmak istedi. Sonrası da malum stadyumda bir efsane ve taraftarların sevdiği insanlar oldular. 2020'de pandemi nedeniyle maçlar seyircisiz oynanmaya başlayınca kulüp, taraftarların fotoğraflarını ücret karşılığında tribünlere yerleştirmeye başladı. Bir grup taraftar da bu güzel çiftin fotoğraflarının koyulması için ücret ödedi."