'Fenerbahçe Roma ile anlaştı, Perotti'yi ikna etmeye çalışıyor'

Fenerbahçe renklerine bağlamak için çalışmalarını sürdürdüğü Roma'nın Arjantinli oyuncusu Diego Perotti konusundaki ısrarını sürdürüyor.



İtalya'dan gelen son haberlere göre hararetli geçen transfer görüşmelerinin ardından temasların durduğu kaydedildi. Nedeninin ise Roma'nın oyuncuya transfer görüşmesi için izin vermesine rağmen Perotti ile Fenerbahçe arasındaki anlaşmanın henüz tamamlanamamış olması...



Fenerbahçe ile Roma'nın anlaşmaya varması, Perotti'nin yıllık alacağı konusunda net anlaşmanın sağlanamaması nedeniyle duran görüşmelerin hafta boyunca kaldığı yerden devam edeceği konuşuluyor.



Bu sezon Roma'daki son yılını geçirecek olan Perotti konusunda minimum bonservis bedeli olan 2-3 milyon euro ödenmesi beklendiği de İtalyan basını tarafından belirtiliyor.



Diego Perotti 2016 yılında Genoa'dan 9 milyon euro karşılığında Roma'ya imza atmıştı.



