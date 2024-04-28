Fenerbahçe Petrol Ofisi'nden 10 gollü galibiyet

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 29. hafta maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi, konuk ettiği Ataşehir Belediye Spor'u 10-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Petrol Ofisi'nden 10 gollü galibiyet
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28 Nisan 2024 16:16
Son güncelleme 28 Nisan 2024 16:21
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 29. hafta maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Ataşehir Belediye Spor'u konuk etti.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 10-1 kazandı.

Mücadele ilk gol, 11. dakikada Ataşehir Belediye Sporlu Milena Costa De Melo'dan geldi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri ise 16 ve 78. dakikalarda Zenatha Coleman, 37, 43 ve 45+1. dakikalarda Mesude Alayont, 52. dakikada Zeynep Kerimoğlu, 55 ve 89. dakikada Yağmur Uraz, 77. dakikada Yaşam Göksu ve 87. dakikada Ece Türkoğlu kaydetti.

Fenerbahçe Petrol Ofisi bu sonuçla birlikte puanını 63'e yükseltti. Küme düşme hattındaki Ataşehir Belediye Spor ise 22 puanda kaldı.

Ligin son haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Adana İdman Yurdu'na konuk olacak. Ataşehir Belediye Spor ise Hakkarigücü'nün konuk edecek.

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