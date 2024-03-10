Fenerbahçe - Pendikspor maçında devre arası ortalık karıştı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u konuk etti. Heyecan dolu ilk 45 dakikada kartlar havada uçuştu ve ortalık karıştı.
İLK YARIDA 6 KART ÇIKTI
Kritik maçın ilk yarısında tam 6 tane sarı kart çıktı. Fenerbahçe'de Mert Müldür, Oosterwolde, Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu kart görürken, Pendikspor'da ise Erdem Canpolat ve Halil Akbunar kart gören isimler oldu.
11 DAKİKA UZATMA VERİLDİ
Müsabakanın ilk 45 dakikasında Fenerbahçe 11, Pendikspor 17 kez rakibine faul yaptı. Bu neticede oyun sık sık durdu. Maçın hakemi Kadir Sağlam, ilk yarıya 11 dakikada uzatma verdi.
SON ANLARDA ORTALIK KARIŞTI
İlk yarının son düdüğü geldiği anda ortalık karıştı. İki takım soyunma odasına girerken koridorlarda gerginlik yaşandı.
İLK YARIDA 6 KART ÇIKTI
Kritik maçın ilk yarısında tam 6 tane sarı kart çıktı. Fenerbahçe'de Mert Müldür, Oosterwolde, Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu kart görürken, Pendikspor'da ise Erdem Canpolat ve Halil Akbunar kart gören isimler oldu.
11 DAKİKA UZATMA VERİLDİ
Müsabakanın ilk 45 dakikasında Fenerbahçe 11, Pendikspor 17 kez rakibine faul yaptı. Bu neticede oyun sık sık durdu. Maçın hakemi Kadir Sağlam, ilk yarıya 11 dakikada uzatma verdi.
SON ANLARDA ORTALIK KARIŞTI
İlk yarının son düdüğü geldiği anda ortalık karıştı. İki takım soyunma odasına girerken koridorlarda gerginlik yaşandı.
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