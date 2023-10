46. dakikada Tadic'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Dzeko'nun yerden sol ayağıyla şutunda kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.



58. dakikada soldan Sequeira'nın derinlemesine savunma arkası pasına hareketlenen Diaby'nin kaleciyle karşı karşıya şutunda top direğin yanında auta gitti.



65. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Zajc'ın savunma arkasına pasına hareketlenen ve ceza sahasına giren Szymanski, altı pasın sağında kaleciyle karşı karşıya durumda meşin yuvarlağı soldan bindiren Dzeko'nun önüne bıraktı. Bosna Hersekli golcü topu boş kaleye filelere gönderdi: 3-0.



77. dakikada Fenerbahçe 4. golü buldu. Soldan Zajc'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun pasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Dzeko'nun şutunda top filelere gitti: 4-0.



79. dakikada Kent'in ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Tadic'in aşırtma vuruşunda savunmada Berkay topu çizgiden çıkardı.



87. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Ferdi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Dzeko'nun sol ayağıyla yakın direğe şutunda top ağlarla buluştu: 5-0.



90+4. dakikada Tadic'in altı pasın solunda topukla çevirdiği topa İsmail'in yine toplukla şık dokunuşunda Lusamba meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.



Fenerbahçe sahadan 5-0 galip ayrıldı.



Stat: Pendik



Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay



Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç (Dk. 84 Serkan Asan), Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, İbrahim Akdağ (Dk. 74 Kappel), Vukovic, Halil Akbunar (Dk. 46 Diaby), Gökcan Kaya (Dk. 74 Lusamba), Çekici (Dk. 46 Görkem Bitin), Erencan Yardımcı



Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 78 Mert Müldür), Samet Akaydın (Dk. 84 Crespo), Becao (Dk. 46 Oosterwolde), Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred (Dk. 9 Zajc), İrfan Can Kahveci (Dk. 78 Kent), Szymanski, Tadic, Dzeko



Goller: Dk. 30 Erdem Canpolat (Kendi kalesine), Dk. 42 İrfan Can Kahveci, Dk. 65, 77 ve 87 Dzeko (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Dk. 23 Osayi-Samuel, Dk. 73 İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Dk. 23 İbrahim Akdağ (Siltaş Yapı Pendikspor)





Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Ivo Vieira'nın ekibi Pendikspor ile İsmail Kartal'ın yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya geldi.Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 5-0 kazanırken golleri; 30. dakikada Erdem Canpolat kendi kalesine, 42. dakikada İrfan Can Kahveci 65, 77 ve 87. dakikalarda ise Edin Dzeko kaydetti.Bu sonuçla birlikte puanını 30'a yükselten Fenerbahçe liderliğini sürdürürken, Pendikspor 7 puanda kaldı.Ligin 11. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u ağırlarken, Pendikspor deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak.Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynanan Ludogorets maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 7 değişiklik yaptı.İsmail Kartal, Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Ludogorets maçında sahaya sürdüğü İrfan Can Eğribayat, Jayden Oosterwolde, Ryan Kent, Miha Zajc, Miguel Crespo ve Michy Batshuayi'yi kenarda oturturken, sakatlığı bulunan Alexander Djiku'yu kadroya dahil edemedi.Bu isimlerin yerine Dominik Livakovic, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Edin Dzeko ilk 11'de yer aldı.Fenerbahçe, Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmasına Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Becao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic ve Dzeko ilk 11'iyle çıktı.İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür, Oosterwolde, Crespo, Bartuğ Elmaz, Zajc, Kent, Umut Nayir ve Batshuayi ise yedek soyundu.Fenerbahçe, Siltaş Yapı Pendikspor karşısında sakatlığı bulunan 6 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde Almanya'da ameliyat edilen Serdar Aziz ile sakatlıkları süren Joshua King ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Ludogorets müsabakasında sakatlanan Alexander Djiku ve ağrıları bulunduğu için riske edilmeyen Cengiz Ünder kadroda yer almadı.Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda bulunmayan Emre Mor da kadroya alınmadı.Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, savunmada Alexander Djiku ve Serdar Aziz'in yokluğunda kadroya 17 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek'i dahil etti.Bu sezon ilk kez bir lig maçında kadroya dahil edilen genç oyuncu, daha önce UEFA Konferans Ligi'nde 2 maçta kadroda yer almıştı.Fenerbahçe, Pendikspor müsabakasına Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak tasarlanan formasıyla çıktı.Sarı-lacivertli takımın 1923 yılında giydiği formadan ilham alındığı belirtilen formanın önünde Atatürk portresi yer aldı. Formanın sırtında ise cumhuriyetin kuruluşunun 6. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde çekilen tarihi fotoğraf yer aldı.Sarı-lacivertli futbolcular da "Sonsuza dek Cumhuriyet" yazılı pankartla maç öncesinde ısınmak için sahaya geldi.Karşılaşma öncesinde Pendik Stadı'ndaki skorboardlarda Cumhuriyet'in 100. yılına özel videolar yayımlanırken, stat hoparlörlerinden de marşlar çalındı.İki takım futbolcuları ve hakemler, seremoniye çıkarken "Şanlı Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" pankartını da birlikte taşıdı.Siltaş Yapı Pendikspor-Fenerbahçe müsabakası 1960 seyirci kapasiteli Pendik Stadı'nda oynanırken, futbolseverler stadyumu gören evlerin camları ve balkonlarını doldurdu.Fenerbahçe taraftarları, bulundukları evlerin balkon ve pencerelerini Türk Bayrakları ve Fenerbahçe bayrağıyla süslerken, takımlarına da balkonlardan destek verdi.Özellikle sarı-lacivertli renklere gönül verenlerin yer aldığı balkon ve pencereler, renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Fred maçın 8. dakikasında topsuz oyunda koşarken sekmeye başladı ve sol kasığını tuttu. Kenara değişiklik isteğinde bulunan Fred'in yerine 9. dakikada Miha Zajc dahil oldu.Fenerbahçe maçın 30. dakikasında 1-0 öne geçmeyi başardı. İrfan Can'ın pasıyla sağ kanattan çizgiye inen Osayi-Samuel topu içeri çevirdi, kaleci Erdem Canpolat'tan seken top ağlara gitti. Gol, Erdem Canpolat'a yazıldı.Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci 42. dakikada farkı 2'ye yükseltti. Szymanski'nin ortasında ceza alanı dışından vuruşunu yapan İrfan Can'ın şutu savunmadan sekerek ağlara gitti.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ikinci yarı öncesinde Rodrigo Becao'nun yerine Jayden Oosterwolde'yi aldı. Rodrigo Becao maçın ilk bölümünde zaman zaman sekerek oynamıştı.Fenerbahçe maçın 65. dakikasında Edin Dzeko ile farkı 3'e yükseltti. Zajc'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Szymanski kale ağzına çıkarttı, Dzeko boş ağlara topu gönderdi.Maçın 77. dakikasında Fenerbahçe, Edin Dzeko ile farkı 4'e yükseltti. Sol kanattan çizgiye inen Ferdi ceza alanına çevirdi, Dzeko düzgün bir vuruşla topu uzak köşeye gönderdi.Maçın 82. dakikasında Fenerbahçeli oyuncu Samet Akaydin, sakatlık yaşadı. oyundan alınan Samet'in yerine Crespo oyuna dahil oldu.Maçın 87. dakikasında sol çaprazdan yakın köşeye düzgün bir vuruş yapan Edin Dzeko, durumu 5-0'a getirdi ve hat-trick yaptı. EdinTrendyol Süper Lig'in 10. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor-Fenerbahçe müsabakasının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.17. dakikada maçtaki ilk tehlike Pendikspor kalesinde yaşandı. Tadic'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.22. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Dzeko, 2 rakibinden sıyrılıp pasını Tadic'e aktardı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Erdem Canpolat uzanarak gole engel oldu.Fenerbahçe mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.