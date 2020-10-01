NEDEN FENERBAHÇE VS CISSE?

Erol Bulut vs Papiss Cisse



🔙"Ne demişti?

Papiss Cisse müthiş bir profesyonel, bir tane antrenman kaçırmamıştır. Yeter ki Cisse gibi futbolcun olsun."🔥pic.twitter.com/DPxCCKPBvb



— Sporx (@sporx) September 30, 2020

Fenerbahçe, Papiss Cisse transferini açıkladı. Cisse, Ağustos başı talep ettiği imza parasından vazgeçti. Ayrıca 1.5 milyon Euro olan maaş beklentisini, 900 bin Euro seviyelerine çekti. 1 artı 1 yıllık opsiyonlu sözleşmeye imza atan olan tecrübeli golcünün menajerlik ücretleri dahil toplam maliyetinin yıllık 1 milyon Euro olduğu öğrenildi.Alanyaspor'da Erol Bulut başta olmak üzere kondisyoner Pantelis Pantelepoulos, analist İbrahim Menderes ve yardımcı antrenör Mehmet Yozgatlı ile beraber çalıştı.Ozan Tufan ile 2018-19 sezonunda Alanyaspor'da takım arkadaşıydı. Mame Thiam vatandaşı ve milli takımdan arkadaşı. Yakın arkadaşları Demba Ba (Başakşehir) ve Moussa Sow (Ümraniyespor) İstanbul'da yaşıyor.V3: Ozan Tufan ile 2018-19 sezonunda Alanyaspor'da takım arkadaşıydı. Mame Thiam vatandaşı ve milli takımdan arkadaşı. Yakın arkadaşları Demba Ba (Başakşehir) ve Moussa Sow (Ümraniyespor) İstanbul'da yaşıyor.Papiss Cisse ile Erol Bulut arasında güçlü bir bağ bulunuyor. Geçen sezon Alanyaspor'da beraber çalışan ikili her fırsatta birbirlerine olan bağlılıktan bahsediyordu. Erol Bulut, Papiss Cisse için "Hem futbolculuk dönemim hem de antrenörlük dönemimde çalıştığım en iyi profesyonellerden. Müthiş bir profesyonel. Bir tane antrenman kaçırmamıştır. 34 yaşında ama müthiş profesyonel. Papiss Cisse gibi futbolcun olsun yeter ki" ifadelerini kullanmıştı .Papiss Cisse de Erol Bulut hakkında, "Açık olacağım, kusursuz bir teknik direktör. İyi teknik adam, iyi bir karakter. Benimle her konuştuğunda güven veriyor. Oyuncularına inanıyor" yorumunu yapmıştı.