Fenerbahçe Opet'in yıldızları, Kupa Voley zaferini anlattı!

Kadınlar Kupa Voley'de mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Opet'in yıldızları, Hürriyet'e konuştu.Geçtiğimiz çarşamba günü CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanşında İtalyan ekibi Vero Volley'i 3-1 mağlup etmelerine karşın altın sette elenmekten kurtulamayan Sarı Melekler, sadece 3 gün içinde nasıl toparlanıp zafere ulaştıklarını şöyle dile getirdiler:Takım kaptanı Eda Erdem Dündar, sakatlığı nedeniyle Eczacıbaşı karşısında oynayamadığı için buruk bir sevinç yaşadığını belirterek,dedi.Eda, maçtaki kalitenin yüksekliğine dikkat çekerek,diye konuştu.Fenerbahçe'nin milli liberosu Gizem Örge, Şampiyonlar Ligi'ndeki şanssız Vero Volley maçının ardından bu kupanın kendileri için daha önemli bir hale geldiğini vurgulayıp,dedi.Eczacıbaşı karşısında sahanın en iyileri arasında yer alan smaçör Meliha Diken de, Şampiyonlar Ligi'ndeki Vero Volley maçında yaşadıkları üzüntü sonrası kazandıkları Kupa Voley ile biraz olsun teselli bulduklarını söyledi.Milli voleybolcu,ifadelerini kullandı.