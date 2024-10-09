Fenerbahçe Opet, ilk maçında farklı galip

Fenerbahçe Opet, Euroleague Kadınlar Grup C ilk maçında deplasmanda Fransa ekibi Villeneuve'yi 81 - 52 mağlup etti.
Fransa'da oynanan mücadelenin en skorer ismi Fenerbahçe Opet'te 18 sayı üreten Emma Meesseman oldu.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe Opet Euroleague Kadınlar Grup maçında ilk galibiyetini aldı.
SALON: Le Palacium
HAKEMLER: Jan Baloun, Martin Van Hoye, Domen Krajnc
FENERBAHÇE OPET: 11 Emma Meesseman, 5 Gabrielle Williams, 25 Marieme Badiane, 22 Julie Allemand, 2 Sevgi Uzun, 3 Ariel Asante, 10 Alperi Onar, 13 Nikolina Milic, 31 Tina Charles, 4 Olcay Turgut, 8 Marija Lekovic, 15 Tilbe Şenyürek
VİLLENEUVE: 32 Iva Slonjsak, 0 Carla Lette, 49 Lidija Turcinovic, 2 Marie-Paule Fopossi, 3 Kelsey Bone, 31 Aminata Gueye, 4 Clara Causeur, 1 Shavonte Zellous, 8 Elodie Lutbert
1.PERİYOT: 19-25
DEVRE: 25-49
3.PERİYOT: 62-42
Fransa'da oynanan mücadelenin en skorer ismi Fenerbahçe Opet'te 18 sayı üreten Emma Meesseman oldu.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe Opet Euroleague Kadınlar Grup maçında ilk galibiyetini aldı.
SALON: Le Palacium
HAKEMLER: Jan Baloun, Martin Van Hoye, Domen Krajnc
FENERBAHÇE OPET: 11 Emma Meesseman, 5 Gabrielle Williams, 25 Marieme Badiane, 22 Julie Allemand, 2 Sevgi Uzun, 3 Ariel Asante, 10 Alperi Onar, 13 Nikolina Milic, 31 Tina Charles, 4 Olcay Turgut, 8 Marija Lekovic, 15 Tilbe Şenyürek
VİLLENEUVE: 32 Iva Slonjsak, 0 Carla Lette, 49 Lidija Turcinovic, 2 Marie-Paule Fopossi, 3 Kelsey Bone, 31 Aminata Gueye, 4 Clara Causeur, 1 Shavonte Zellous, 8 Elodie Lutbert
1.PERİYOT: 19-25
DEVRE: 25-49
3.PERİYOT: 62-42