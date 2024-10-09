Fenerbahçe Opet, ilk maçında farklı galip

Fenerbahçe Opet, Euroleague Kadınlar Grup C ilk maçında deplasmanda Villeneuve'yi 81 - 52'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Fenerbahçe Opet, ilk maçında farklı galip
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09 Ekim 2024 22:52
Son güncelleme 09 Ekim 2024 22:53
Fenerbahçe Opet,  Euroleague Kadınlar Grup C ilk maçında deplasmanda Fransa ekibi Villeneuve'yi 81 - 52 mağlup etti.

Fransa'da oynanan mücadelenin en skorer ismi Fenerbahçe Opet'te 18 sayı üreten Emma Meesseman oldu.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Opet Euroleague Kadınlar Grup maçında ilk galibiyetini aldı.

SALON: Le Palacium

HAKEMLER: Jan Baloun, Martin Van Hoye, Domen Krajnc

FENERBAHÇE OPET: 11 Emma Meesseman, 5 Gabrielle Williams, 25 Marieme Badiane, 22 Julie Allemand, 2 Sevgi Uzun, 3 Ariel Asante, 10 Alperi Onar, 13 Nikolina Milic, 31 Tina Charles, 4 Olcay Turgut, 8 Marija Lekovic, 15 Tilbe Şenyürek

VİLLENEUVE: 32 Iva Slonjsak, 0 Carla Lette, 49 Lidija Turcinovic, 2 Marie-Paule Fopossi, 3 Kelsey Bone, 31 Aminata Gueye, 4 Clara Causeur, 1 Shavonte Zellous, 8 Elodie Lutbert

1.PERİYOT: 19-25

DEVRE: 25-49 

3.PERİYOT: 62-42
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