Fenerbahçe Opet, grubunu namağlup lider bitirdi

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu altıncı maçında deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket ekibiyle karşılaştı.
Pabellon Fuente de San Luis'deki müsabakayı Sarı-Lacivertliler 88-71 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Sarı-Lacivertliler, grubu namağlup lider tamamladı.
Fenerbahçe Opet, ilk turda çıktığı 6 maçı da kazanarak grubunu lider bitirmişti.
İstanbul'da iki takım arasında oynanan ilk maçı sarı-lacivertliler, 92-56 kazandı.
Pabellon Fuente de San Luis'deki müsabakayı Sarı-Lacivertliler 88-71 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Sarı-Lacivertliler, grubu namağlup lider tamamladı.
Fenerbahçe Opet, ilk turda çıktığı 6 maçı da kazanarak grubunu lider bitirmişti.
İstanbul'da iki takım arasında oynanan ilk maçı sarı-lacivertliler, 92-56 kazandı.