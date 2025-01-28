Fenerbahçe Opet, grubunu namağlup lider bitirdi

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu altıncı maçında deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket ekibini 88-71 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler, F Grubu'nu namağlup lider tamamladı.

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Fenerbahçe Opet, grubunu namağlup lider bitirdi
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28 Ocak 2025 22:51
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu altıncı maçında deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket ekibiyle karşılaştı.

Pabellon Fuente de San Luis'deki müsabakayı Sarı-Lacivertliler 88-71 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Sarı-Lacivertliler, grubu namağlup lider tamamladı.

Fenerbahçe Opet, ilk turda çıktığı 6 maçı da kazanarak grubunu lider bitirmişti.

İstanbul'da iki takım arasında oynanan ilk maçı sarı-lacivertliler, 92-56 kazandı.

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