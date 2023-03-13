Fenerbahçe'nin zorlu fikstürü!

Spor Toto Süper Lig'de 25. haftayı BAY geçen Fenerbahçe, zorlu bir fikstür dönemine giriyor.



Sarı-Lacivertliler; kupa, lig ve Avrupa'da da kritik 90 dakikalara çıkacak. Kanarya zorlu periyodun startını perşembe günü verecek. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile rövanş karşılaşmasına çıkacak. Kanarya, ilk maçı İspanya'da 2-0 kaybetmişti. Tur için 3 farklı galibiyet gerekiyor. Teknik Direktör Jorge Jesus da bu karşılaşmaya büyük bir önem veriyor.



LİGDE ZORLU FİKSTÜR



Sarı-Lacivertliler, zorlu müsabaka sonrası ligde Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Alanyaspor ekibine konuk olacak. Kanarya ardından Beşiktaş ve A.Gücü ile evinde oynayacak. Karagümrük ve Başakşehir'e ise konuk olacak.



Fenerbahçe kupada da nisan ayı başında Kayserispor ile karşılaşacak.



SKORLAR, KADERİ BELİRLEYECEK



Bu süreçte alınacak skorlar, önümüzdeki sezon planlamalarını da direkt olarak etkileyecek. Takımdan ayrılacak ve kalacak isimlerin netleşmesi bekleniyor.



