Fenerbahçe'nin yabancılarına tam not

Fenerbahçe'nin milli davet alan oyuncuları uluslararası arenada boy gösterdi. Sarı lacivertlilerin yabancı oyuncularının ortaya koyduğu performans teknik heyeti memnun etti.



Miha Zajc, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Slovenya forması ile Kazakistan deplasmanında sahne aldı. 28 yaşındaki oyuncu, 45'inci dakikada oyuna girdi. 3'ü ceza sahası içinden 4 şut denemesi yapan Zajc, yüzde 80 pas isabet oranıyla 2-1'lik galibiyetin mimarlarından biri oldu.



Attila Szalai ise Macaristan'ın Estonya'ya karşı oynadığı hazırlık maçında 90 dakika sahada kaldı. Karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başaran ev sahibi Macaristan, mücadeleyi 1-0 kazandı.



Osayi Samuel de ülkesi Nijerya'nın Gine Bissau'ya 1-0 yenildiği Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçının tamamında forma giydi. 25 yaşındaki oyuncu 10'da 9 ikili mücadele, 6'da 5 dripling başarısı ile bu iki istatistiklerde sahanın en iyisi olurken, etkili bir oyun ortaya koydu.



Ezgjan Alioski ise ülkesi Kuzey Makedonya ile Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne galibiyetle başladı. 78 dakika sahada kalan oyuncu, takımının 2-1'lik Malta galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.



Uruguay Milli Takımı'nın Japonya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında ise Diego Rossi sahne aldı. 68. dakikada oyundan alınan Rossi, takımının en iyilerinden biri olarak ön plana çıktı.





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