Fenerbahçe'nin Talisca formülü: 'DENGE'

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu ileri sürülen Anderson Talisca'nın yüksek maaşı sarı lacivertli yönetimi bu transferi gerçekleştirmek için farklı formüller üretmeye itiyor.
Yönetim hem Al Nassr forması giyen Talisca'yı renklerine bağlamak hem de takım içinde dengeleri bozmamak istiyor.
Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Asbaşkan Acun Ilıcalı, Brezilyalı yıldızın menajeri ve kulübü ile sürdürdüğü görüşmelerde önemli mesafe kat etti.
YILLIK 12 MİLYON EURO KAZANIYOR
Fenerbahçe, Al Nassr ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan ve yıllık 12 milyon Euro kazanan Talisaca'nın maliyetini düşürmek istiyor.
BİR KISMINI AL NASSR'IN ÖDEYECEĞİ FORMÜLLER
Takım içi dengeleri bozmak istemeyen sarı lacivertli yönetim, Brezilyalı futbolcunun maaşının bir kısmını Suudi kulübünün ödeyeceği kiralama formülü için pazarlık yapıyor.
102 MAÇTA 86 GOLLÜK ETKİ
2016-2018 arasında Beşiktaş formas giyen Anderson Talisca, 8 milyon euro bonservis karşılığı transfer olduğu Al Nassr'da 102 maça çıktı ve 76 gol atıp 10 asist yaptı.
Yönetim hem Al Nassr forması giyen Talisca'yı renklerine bağlamak hem de takım içinde dengeleri bozmamak istiyor.
Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Asbaşkan Acun Ilıcalı, Brezilyalı yıldızın menajeri ve kulübü ile sürdürdüğü görüşmelerde önemli mesafe kat etti.
YILLIK 12 MİLYON EURO KAZANIYOR
Fenerbahçe, Al Nassr ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan ve yıllık 12 milyon Euro kazanan Talisaca'nın maliyetini düşürmek istiyor.
BİR KISMINI AL NASSR'IN ÖDEYECEĞİ FORMÜLLER
Takım içi dengeleri bozmak istemeyen sarı lacivertli yönetim, Brezilyalı futbolcunun maaşının bir kısmını Suudi kulübünün ödeyeceği kiralama formülü için pazarlık yapıyor.
102 MAÇTA 86 GOLLÜK ETKİ
2016-2018 arasında Beşiktaş formas giyen Anderson Talisca, 8 milyon euro bonservis karşılığı transfer olduğu Al Nassr'da 102 maça çıktı ve 76 gol atıp 10 asist yaptı.