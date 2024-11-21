Fenerbahçe'nin Talisca formülü: 'DENGE'

Fenerbahçe Yönetimi'nin takım içindeki ücret dengesini bozmamak adına Anderson Talisca transferinde çeşitli formüller üzerinde durduğu iddia edildi. Acun Ilıcalı, Talisca'nın menajeri ve kulübü ile sürdürdüğü görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği ileri sürüldü.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin Talisca formülü: 'DENGE'
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21 Kasım 2024 09:59
Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu ileri sürülen Anderson Talisca'nın yüksek maaşı sarı lacivertli yönetimi bu transferi gerçekleştirmek için farklı formüller üretmeye itiyor.

Yönetim hem Al Nassr forması giyen Talisca'yı renklerine bağlamak hem de takım içinde dengeleri bozmamak istiyor.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Asbaşkan Acun Ilıcalı, Brezilyalı yıldızın menajeri ve kulübü ile sürdürdüğü görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

YILLIK 12 MİLYON EURO KAZANIYOR

Fenerbahçe, Al Nassr ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan ve yıllık 12 milyon Euro kazanan Talisaca'nın maliyetini düşürmek istiyor.

BİR KISMINI AL NASSR'IN ÖDEYECEĞİ FORMÜLLER

Takım içi dengeleri bozmak istemeyen sarı lacivertli yönetim, Brezilyalı futbolcunun maaşının bir kısmını Suudi kulübünün ödeyeceği kiralama formülü için pazarlık yapıyor.

102 MAÇTA 86 GOLLÜK ETKİ

2016-2018 arasında Beşiktaş formas giyen Anderson Talisca, 8 milyon euro bonservis karşılığı transfer olduğu Al Nassr'da 102 maça çıktı ve 76 gol atıp 10 asist yaptı. 

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