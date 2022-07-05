Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Macaristan ekibi Mol Fehervar'la karşılaşacak.
Daha önce çarşamba günü oynanacağı duyurulan müsabaka sarı-lacivertli ekibin yeni planlaması çerçevesinde bir gün öne çekildi.
Saat 19.30'da başlayacak karşılaşma S Sport ve Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.
İLK MAÇTA GALİP GELDİ
Fenerbahçe, Avusturya'da oynadığı ilk maçta Partizan'ı 1-0 mağlup etmişti.
Daha önce çarşamba günü oynanacağı duyurulan müsabaka sarı-lacivertli ekibin yeni planlaması çerçevesinde bir gün öne çekildi.
Saat 19.30'da başlayacak karşılaşma S Sport ve Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.
İLK MAÇTA GALİP GELDİ
Fenerbahçe, Avusturya'da oynadığı ilk maçta Partizan'ı 1-0 mağlup etmişti.