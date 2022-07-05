Fenerbahçe'nin rakibi Mol Fehervar

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Macaristan ekibi Mol Fehervar'la kozlarını paylaşacak.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin rakibi Mol Fehervar
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05 Temmuz 2022 07:50
Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Macaristan ekibi Mol Fehervar'la karşılaşacak.

Daha önce çarşamba günü oynanacağı duyurulan müsabaka sarı-lacivertli ekibin yeni planlaması çerçevesinde bir gün öne çekildi.

Saat 19.30'da başlayacak karşılaşma S Sport ve Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.



İLK MAÇTA GALİP GELDİ

Fenerbahçe, Avusturya'da oynadığı ilk maçta Partizan'ı 1-0 mağlup etmişti. 

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