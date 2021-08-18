"Fenerbahçe'nin oyuncularını tanıyorum, favori onlar"

Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'den Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklamalar geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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'Fenerbahçe'nin oyuncularını tanıyorum, favori onlar'
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18 Ağustos 2021 23:41
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'nin teknik direktörü Toni Koskela, futbolda her zaman her şeyin olabileceğini ve turu geçmek için mücadele edeceklerini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Fin teknik adam, "Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Birçok önemli oyuncusu var ama futbolda her zaman her şey olabilir. Herkesin şansı var. Bunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Toni Koskela, "Liginiz uzun bir süre önce başladı. Fenerbahçe ise ikinci resmi maçına çıkacak. Bu sizin için bir avantaj mı?" sorusuna ise, "Küçük bir avantaj olarak görebiliriz. Daha önce lige başlamış olup olmamız çok önemli değil. Fenerbahçe'nin kalitesini biliyoruz." şeklinde konuştu.

Koskela, eksik oyuncularıyla ilgili gelen bir soruya ise, "İki sakat oyuncumuz var ama kimler olduğunu söylemek istemiyorum." yanıtını verdi. 

- Tim Sparv: "Kolay bir maç olacağını düşünüyorlar ama biz mücadele edeceğiz" 

HJK Helsinki'nin takım kaptanı Tim Sparv da zorlu bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

Sparv, "Fenerbahçe'nin kaliteli oyuncuları var, bir çok oyuncusunu tanıyorum. Luis Gustova ve Mesut Özil'i biliyorum. Novak ile Danimarka'da birlikte oynadık. Kağıt üzerinde Fenerbahçe favori. Kolay bir maç olacağını düşünüyorlar ama biz mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.




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