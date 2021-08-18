UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'nin teknik direktörü Toni Koskela, futbolda her zaman her şeyin olabileceğini ve turu geçmek için mücadele edeceklerini söyledi.Karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Fin teknik adam, "" ifadelerini kullandı.Toni Koskela, "sorusuna ise," şeklinde konuştu.Koskela, eksik oyuncularıyla ilgili gelen bir soruya ise, "İki sakat oyuncumuz var ama kimler olduğunu söylemek istemiyorum." yanıtını verdi.HJK Helsinki'nin takım kaptanı Tim Sparv da zorlu bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.Sparv, "" değerlendirmesinde bulundu.