Fenerbahçe'nin maç sonu şampiyonluk paylaşımı

ING Basketbol Süper Ligi play off finalinde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'dan maç sonu kutlama paylaşımı geldi.
Sarı lacivertli kulübün resmi hesaplarından yapılan paylaşım Fenerbahçe taraftarları arasında yüzlerce beğeni aldı.
İşte Fenerbahçe'nin şampiyonluk paylaşımı:
Sarı lacivertli kulübün resmi hesaplarından yapılan paylaşım Fenerbahçe taraftarları arasında yüzlerce beğeni aldı.
İşte Fenerbahçe'nin şampiyonluk paylaşımı:
Fenerbahçe'nin paylaşımı; https://t.co/bwbE43QDU1
— Sporx (@sporx) June 13, 2022
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