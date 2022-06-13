Fenerbahçe'nin maç sonu şampiyonluk paylaşımı

Fenerbahçe, Anadolu Efes'i eleyerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medyadan kutlama mesajı yayınladı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin maç sonu şampiyonluk paylaşımı
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13 Haziran 2022 23:41
ING Basketbol Süper Ligi play off finalinde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'dan maç sonu kutlama paylaşımı geldi.

Sarı lacivertli kulübün resmi hesaplarından yapılan paylaşım Fenerbahçe taraftarları arasında yüzlerce beğeni aldı.

İşte Fenerbahçe'nin şampiyonluk paylaşımı:

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