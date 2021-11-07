Fenerbahçe'nin Kayseri 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında kendi sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de ilk 11 belli oldu.Teknik direktör Pereira, sahaya; Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Nazım Sangare, Miha Zajc, Mert Hakan, Ferdi, İrfan Can, Max Meyer ve Mergim Berisha ilk 11'ini sürdü.Öte yandan sarı-lacivertlilerde Mesut Özil yedek kulübesinde yer aldı.Portekizli teknik adam Pereira, Antwerp ile deplasmanda oynanan maçta sahaya ilk 11'de çıkan Jose Sosa'yı da yedek bıraktı.