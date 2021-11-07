Fenerbahçe'nin Kayseri 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında kendi sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de ilk 11 belli oldu.
Teknik direktör Pereira, sahaya; Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Nazım Sangare, Miha Zajc, Mert Hakan, Ferdi, İrfan Can, Max Meyer ve Mergim Berisha ilk 11'ini sürdü.
Öte yandan sarı-lacivertlilerde Mesut Özil yedek kulübesinde yer aldı.
Portekizli teknik adam Pereira, Antwerp ile deplasmanda oynanan maçta sahaya ilk 11'de çıkan Jose Sosa'yı da yedek bıraktı.
İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı ilk 11'i:
Teknik direktör Pereira, sahaya; Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Nazım Sangare, Miha Zajc, Mert Hakan, Ferdi, İrfan Can, Max Meyer ve Mergim Berisha ilk 11'ini sürdü.
Öte yandan sarı-lacivertlilerde Mesut Özil yedek kulübesinde yer aldı.
Portekizli teknik adam Pereira, Antwerp ile deplasmanda oynanan maçta sahaya ilk 11'de çıkan Jose Sosa'yı da yedek bıraktı.
İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı ilk 11'i: