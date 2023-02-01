Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu
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01 Şubat 2023 15:40
Süper Lig'in 22. haftasında 2 Şubat Perşembe günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Yeni transfer Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlıklarını atlatan Joshua King ve Bright Osayi-Samuel de kadroda yer alırken, sarı kart cezalısı Miguel Crespo'nun dışında Serdar Aziz ve sakatlığı bulunan Joao Pedro kadroda yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu;



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