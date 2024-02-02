Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe, Antalyaspor ile karşı karşıya geleceği maçın kamp kadrosunu açıkladı.

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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı!
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02 Şubat 2024 17:06
Son güncelleme 02 Şubat 2024 17:08
Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile karşı karşıya geleceği maçın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı lacivertli takımın yeni transferi Çağlar Söyüncü, kadroda yer aldı. Milli futbolcu, transferi sonrası ilk kez bir maçın kadrosuna dahil edildi.

Sakatlıkları bulunan Luan Peres, Becao ve Fred, kadroda yer almadı. Transfer görüşmelerinde bulunan Lincoln ile Afrika Kupası'nda bulunan Osayi Samuel de kendine yer bulamadı.


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