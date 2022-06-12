Fenerbahçe'nin transferini bitirmeye hazırlandığı Santa Clara'dan Lincoln Henrique için Portekiz Radyo kanalı TSF'nin muhabiri Miguel Jorge Fernandes, Fanatik'e değerlendirmelerde bulundu.İşte o yorumlar..."Lincoln Henrique genç bir oyuncu ve kariyerini ileriye götürme yeteneğine sahip. Portekiz futboluna da çok genç ayak bastı. Santa Clara'da çok iyi 3 yıl geçirmesine rağmen kimsenin onu transfer etmemesini bir hayli ilginç buluyorum. Son derece yetenekli bir ofansif orta saha. Portekiz'deki kariyerinin başında 10 numaraydı ama rakip defansa baskı yapma alışkanlığı yoktu. Ancak artık bunu da yapabiliyor. Onun adına pozitif bir değişim de hem asist hem de gol anlamında iyi bir ortalamaya sahip olması. Geçen sezon 44 maçta 7 gol attı ve 17 asist yaptı.Oyun yapısı, 4-4-2 ve 4-3-3 sistemine son derece uygun. Takımı için birçok sorun çözme yeteneğine sahip ve kalite anlamında gayet iyi. Kazanmak için oynayan takımlar için kişilik ve kapasite anlamında takımı birleştirici bir özelliğe sahip. Frikik vuruşlarında çok başarılı. Sol ayağı etkili ve topu istediği yere gönderebilmesi, asist özelliğini kolaylaştırıyor. Oyunu okuma becerisinin yanı sıra hücumda 2 ya da 3 farklı pozisyonda forma giyebiliyor. Fenerbahçe'nin yanı sıra Porto'nun ve İtalya'dan bazı kulüplerin onunla ilgilendiğini duymuştum."