Fenerbahçe'nin devre arası planı; Luis Muriel

Ligin golcü takımı olan Fenerbahçe devre arasında Atalanta'nın Kolombiyalı yıldızı Luis Muriel için girişimlerde bulunacak.

, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'nin devre arası planı; Luis Muriel
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13 Ekim 2022 11:17
Ligin hücumdaki en etkili takımı Fenerbahçe bu bölgeyi daha da güçlendirmeye hazırlanıyor.

Jorge Jesus, Atalanta'nın 31 yaşındaki santrforu Luis Muriel için ara transferde harekete geçilmesi talebinde bulundu. Yönetim, Jorge Jesus'un isteğini yerine getirmek için önümüzdeki günlerde İtalyan kulübünün kapısını çalacak.

Atalanta ile sözleşmesi haziran 2023'te bitecek olan 1.79 m. boyundaki Muriel, bu sezon 7 maçta 1 gol atıp, 2 asist yaptı.
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