Fenerbahçe'nin devre arası planı; Luis Muriel

Ligin hücumdaki en etkili takımı Fenerbahçe bu bölgeyi daha da güçlendirmeye hazırlanıyor.



Jorge Jesus, Atalanta'nın 31 yaşındaki santrforu Luis Muriel için ara transferde harekete geçilmesi talebinde bulundu. Yönetim, Jorge Jesus'un isteğini yerine getirmek için önümüzdeki günlerde İtalyan kulübünün kapısını çalacak.



Atalanta ile sözleşmesi haziran 2023'te bitecek olan 1.79 m. boyundaki Muriel, bu sezon 7 maçta 1 gol atıp, 2 asist yaptı.

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