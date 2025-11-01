Fenerbahçe'nin derbide güvencesi: Ederson!

Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester City'den kadrosuna kattığı kaleci Ederson, Portekiz'de Benfica formasıyla Sporting Lizbon'a karşı 3, City formasıyla ise Manchester United'a karşı 17 maça çıktı.
Bu 20 karşılaşmanın 11'inden zaferle ayrılan Ederson, 3 de beraberlik aldı. Ederson, 6 mağlubiyeti ise City'yle Manchester United'dan aldı.
Sarı-Lacivertli ekiple bu sezon 7 karşılaşmada forma giyen yıldız eldiven, kalesinde 5 gol gördü.
