Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Spor Kulübü, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla kulübün toplam borcunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
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24 Ocak 2025 18:45
Fenerbahçe Spor Kulübü, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla kulübün toplam borcunu açıkladı.

TOPLAM BORÇ BELLİ OLDU

Kulüpten yapılan KAP bildiriminde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün borcu 30.11.2024 tarihi itibarıyla 12 milyar 452 milyon 57 bin 271 TL olarak açıklandı.

591 MİLYON TL KAR

Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü, 01.06.2024 - 30.11.2024 tarihleri arasında 591 milyon 628 bin 240 TL kar edildiğini açıkladı.
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