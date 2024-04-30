Fenerbahçe'nin bitirim ikilisi; Szymanski & İrfan Can

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ile İrfan Can Kahveci'nin uyumu son haftalarda dikkat çekti...
Sebastian Szymanski, sezonun ilk bölümünde golleriyle Fenerbahçe'yi sırtladı. Başarılı oyuncu resmi maçlarda 12 kez ağları sarstı, henüz ocak ayında kariyer rekorunu kırdı. Ancak Polonyalı yıldız, 10 Ocak'ta Konyaspor filelerini sarstıktan sonra durdu.
Szymanski, gol atmayı unutmasının yanı sıra uzun süre asist bile yapamadı. Aynı arkadaşı gibi kariyerinin en iyi sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci ise son haftalarda kritik anlarda sahneye çıkıp golleri sıralıyor. Her iki Olympiakos karşılaşmasında ağları sarsmayı başaran Milli oyuncu, ligde peş peşe Sivasspor ve Beşiktaş karşılaşmalarında golünü attı.
DERBİYİ DE BOŞ GEÇMEDİLER
Fenerbahçe'de son haftalarda en çok dikkat çeken konulardan biri Sebastian Szymanski ile İrfan Can Kahveci'nin uyumu oldu. Polonyalı yıldız, her iki Olympiakos mücadelesinde de arkadaşına servisi yapan isim oldu. Son Beşiktaş derbisinde de İrfan'ın golünde pası veren oyuncu Szymanski'ydi. Milli yıldız, son 4 golünün 3'nde asist katkısı Polonyalı arkadaşından alırken; Szymanski de son 4 gol pasının 3'ünü İrfan'a attı.
Sebastian Szymanski, sezonun ilk bölümünde golleriyle Fenerbahçe'yi sırtladı. Başarılı oyuncu resmi maçlarda 12 kez ağları sarstı, henüz ocak ayında kariyer rekorunu kırdı. Ancak Polonyalı yıldız, 10 Ocak'ta Konyaspor filelerini sarstıktan sonra durdu.
Szymanski, gol atmayı unutmasının yanı sıra uzun süre asist bile yapamadı. Aynı arkadaşı gibi kariyerinin en iyi sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci ise son haftalarda kritik anlarda sahneye çıkıp golleri sıralıyor. Her iki Olympiakos karşılaşmasında ağları sarsmayı başaran Milli oyuncu, ligde peş peşe Sivasspor ve Beşiktaş karşılaşmalarında golünü attı.
DERBİYİ DE BOŞ GEÇMEDİLER
Fenerbahçe'de son haftalarda en çok dikkat çeken konulardan biri Sebastian Szymanski ile İrfan Can Kahveci'nin uyumu oldu. Polonyalı yıldız, her iki Olympiakos mücadelesinde de arkadaşına servisi yapan isim oldu. Son Beşiktaş derbisinde de İrfan'ın golünde pası veren oyuncu Szymanski'ydi. Milli yıldız, son 4 golünün 3'nde asist katkısı Polonyalı arkadaşından alırken; Szymanski de son 4 gol pasının 3'ünü İrfan'a attı.