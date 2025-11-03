Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a Karşı 500. golü İsmail Yüksek'ten

Beşiktaş derbisinde ağları sarsan İsmail Yüksek, Fenerbahçe tarihine geçti. Milli futbolcu, sarı-lacivertlilerin Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlardaki 500. golünü kaydetti.
Beşiktaş deplasmanında 32. dakikada farkı 1'e indirerek skoru 2-1 yapan Fenerbahçe'de golü atan İsmail Yüksek, sarı-lacivertlilerin tarihte Beşiktaş ile oynadığı maçlarda kaydettiği 500. gole imzasını attı.
Beşiktaş ile bugüne kadar karşılaştığı 361 maçta 499 gol kaydeden Fenerbahçe, 500. golünü 362. maçta milli futbolcusunun ayağından buldu.