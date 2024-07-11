Fenerbahçe'nin Bertuğ Yıldırım için teklifi!

Rennes, Milli forvet için Fenerbahçe'nin kiralama isteğine olumsuz yanıt verip, "10 milyon Euro'ya satabiliriz" mesajını göndermişti. Bertuğ Yıldırım ile her konuda anlaşan yönetim, Fransız ekibine bu kez yeni teklifini iletti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'nin Bertuğ Yıldırım için teklifi!
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11 Temmuz 2024 08:56
Son güncelleme 11 Temmuz 2024 13:23
Fenerbahçe, kadrosunda yerli bir forvet bulundurmak istiyor. Bunun için belirlenen adaylar Bertuğ Yıldırım ve Cenk Tosun oldu. Sarı-Lacivertliler, Bertuğ'u kiralamak için Rennes'in kapısını çalmıştı.

Transfer için kollar sıvandı

Ancak Kırmızı-Siyahlılar'dan, "Kiralamayı düşünmüyoruz. 10 milyon Euro'ya satabiliriz" yanıtı gelmişti. Yönetim, 21 yaşındaki golcüyle her konuda anlaşma sağladıktan sonra bu transferi bonservisle çözmek için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler, Rennes'in kapısını bu kez 6 milyon Euro'luk bir teklifle çaldı.

5.4 milyona gitmişti

Pazarlık masasına 10 milyon Euro'luk taleple oturan Fransız ekibinin bu rakamda indirime gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bertuğ Yıldırım'ın da Fenerbahçe forması giymek istemesi nedeniyle pazarlıklarda hızlı bir ilerleme sağlanması bekleniyor.

Genç forvet, Hatayspor'da yakaladığı çıkışın ardından geçen sezon 5.4 milyon Euro'ya Rennes'in yolunu tutmuştu. Bertuğ, Fransız ekibiyle çıktığı 28 maçta 1 kez gol sevinci yaşarken, 2 de asist yaptı. 

 
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