Fenerbahçe, Medina'nın alternatifini buldu

Avrupa listesine 8 numara transferini yetiştiremeyen Fenerbahçe, Argentinos Juniors formasını giyen 22 yaşındaki Alan Lescano için düğmeye bastı. Fenerbahçe yönetimi bu transfer için 9 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

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Fenerbahçe, Medina'nın alternatifini buldu
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06 Eylül 2024 09:34
Fenerbahçe, Argentinos Juniors forması giyen 22 yaşındaki b için düğmeye bastı...

Avrupa listesini önceki gün UEFA'ya gönderen Fenerbahçe'nin 8 numara ve sol bek transferi yapmaması büyük hayal kırıklığı yarattı.

Taraftarlar sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirirken, yönetim ocak ayına kadar sadece Süper Lig'de oynatabileceği minimum 1 takviye yapmak için kolları sıvadı. Özellikle orta alanda Fred'i yedekleyebilecek bir ismi mutlaka kadroya katmak isteyen Sarı-Lacivertliler, Arjantin'e adeta kamp kurmuş durumda. Yaklaşık 1 aydır görüşülen Cristian Medina'yı Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin inadı nedeniyle bitiremeyen Fenerbahçe için yeni bir iddia gündeme geldi.

HAREKETE GEÇİLDİ

Arjantin basınına göre Sarı-Lacivertliler, ülkenin bir başka takımı Argentinos Juniors'ta forma giyen Alan Lescano için harekete geçti.

9 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Haberde, 22 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 9 milyon Euro'nun gözden çıkarıldığı da belirtildi. 2027 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunan Lescano 8 ve 10 numara pozisyonunun yanı sıra sol kanatta da görev yapabiliyor.



33 MAÇTA 12 GOLE KATKI

2024 yılında 33 resim maçta forma giyen genç yıldız 9 gol ve 4 asistlik performansıyla parladı. Tangocu, yaklaşık 1 yıl önce Gimnasia'dan 1.7 milyon Euro karşılığında Argentinos Juniors'a transfer olmuştu.  

 
 

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