Fenerbahçe Medicana'nın konuğu Asseco Resovia

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında 12 Şubat Çarşamba günü Polonya ekibi Asseco Resovia'yı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Medicana'nın konuğu Asseco Resovia
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11 Şubat 2025 13:14
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında 12 Şubat Çarşamba günü Polonya ekibi Asseco Resovia'yı ağırlayacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Yunanistan Voleybol Federasyonundan Theodora Kyriopoulou ile Sırbistan Voleybol Federasyonundan Djordje Zelenovic yönetecek.

Sarı-lacivertliler, rövanş mücadelesi öncesi evinde kazanıp avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Çeyrek final ikinci maçı, 25 Şubat Salı günü Polonya'nın Rzeszow şehrinde oynanacak.


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