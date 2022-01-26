Fenerbahçe'nin sezon başında 2 yıllığına renklerine bağladığı Max Meyer ile yolların ayrılması planlanıyor. Yeni transferler için yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan Kanarya, Alman futbolcusunu gözden çıkarmış durumda.Başta Fatih Karagümrük olmak üzere birçok Anadolu kulübü 26 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ediyor.Meyer, Fenerbahçe formasını 3 kulvarda 12 defa taşıdı. Rakip ağları 1 kez sarstı.