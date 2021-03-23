"Fenerbahçe, Marcelo Gallardo'yu istiyor"

Fenerbahçe için yeni bir teknik adam iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, Marcelo Gallardo'nun peşinde olduğu öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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'Fenerbahçe, Marcelo Gallardo'yu istiyor'
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23 Mart 2021 10:58
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un koltuğu sallanırken, sarı-lacivertli takımla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia Arjantin'den geldi.

Daha önce Barcelona ile anılan River Plate Teknik Direktörü Marcelo Gallardo'nun Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu öne sürüldü. TNT Sports'tan Martin Castilla, Fenerbahçe'nin 45 yaşındaki teknik adamı takımın başına getirmek istediğini belirtti.

Futbolculuk döneminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı geçen Gallardo, 2014 yılından beri River Plate'in başında bulunuyor. Arjantin ekibinin altyapısından yetişen ve kulübün simge isimlerinden biri olan Gallardo için Fenerbahçe'nin oldukça iyi bir teklif yapacağı belirtildi.

Öte yandan Martin Castilla, Fenerbahçe ve Gallardo cephesinin, kısa bir süre içerisinde bir araya gelerek, anlaşma için görüşeceğini iddia etti.

RİVER PLATE'TE 12 KUPA
SADECE LİGİ KAZANAMADI

2011-2012 sezonunda Uruguay ekibi Nacional ile teknik direktörlük deneyimine başlayan Marcelo Gallardo, ilk sezonunda şampiyonluk yaşarak önemli bir başarının altına imza attı.

2014'te River Plate'in başına geçen Gallardo, 2 Libertadores, 1 Kupa Sudamericano, 3 Recopa Sudamericana, 3 Arjantin Kupası, 3 Arjantin Süper Kupası kazandı. Ancak Gallardo, Arjantin Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayamadı.



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