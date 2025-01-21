Fenerbahçe, Lyon maçında taktik değiştiriyor

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, Lyon maçında bir kez daha rakibe göre taktik uygulayacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Lyon maçında taktik değiştiriyor
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21 Ocak 2025 08:01
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, bir kez daha rakibe göre taktik uygulayacak.

Son lig maçlarında çift forvetle sahaya çıkan ve 3-4-1-2 dizilişini kullanan sarı-lacivertli takımda Portekizli çalıştırıcı zorluk seviyesi yüksek olan Lyon mücadelesinde eski sistemine geri dönecek.

TEK FORVET EN-NESYRI

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak mücadelede 4-2-3-1 sistemi olacak. Amrabat ilk 11'e dönecek ve sarı-lacivertliler ilk haftalardaki klasik oyun tarzına geçecek. Mourinho'nun tek forvetli sistemde En Nesyri'ye şans vermesi bekleniyor.



 
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