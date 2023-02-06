Fenerbahçe - Konyaspor: maçı ertelendi

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maç ertelendi.



Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; " Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ." ifadelerini kullandı.





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