09 Kasım
Kocaelispor-Galatasaray
1-0
09 Kasım
Fenerbahçe-Kayserispor
20:00
09 Kasım
Samsunspor-Eyüpspor
20:00
09 Kasım
Lorient-Toulouse
1-1
09 Kasım
Atalanta-Sassuolo
0-3
09 Kasım
Bologna-SSC Napoli
2-0
09 Kasım
Genoa-Fiorentina
2-2
09 Kasım
Roma-Udinese
20:00
09 Kasım
Inter-Lazio
22:45
09 Kasım
Karagümrük-Konyaspor
2-0
09 Kasım
Angers-Auxerre
0-044'
09 Kasım
Celta Vigo-Barcelona
23:00
09 Kasım
Strasbourg-Lille
1-043'
09 Kasım
Lyon-PSG
22:45
09 Kasım
FC Utrecht-Ajax
2-1
09 Kasım
NEC Nijmegen-FC Groningen
2-0
09 Kasım
Alkmaar-PSV Eindhoven
1-354'
09 Kasım
Metz-Nice
0-144'
09 Kasım
Rayo Vallecano-Real Madrid
0-0DA
09 Kasım
Mallorca-Getafe
20:30
09 Kasım
Valencia-Real Betis
20:30
09 Kasım
Athletic Bilbao-Real Oviedo
1-0
09 Kasım
M.City-Liverpool
0-028'
09 Kasım
N. Forest-Leeds United
3-1
09 Kasım
C.Palace-Brighton
0-0
09 Kasım
Brentford-Newcastle
3-1
09 Kasım
Aston Villa-Bournemouth
4-0
09 Kasım
E. Frankfurt-Mainz 05
21:30
09 Kasım
VfB Stuttgart-Augsburg
1-228'
09 Kasım
Freiburg-St. Pauli
2-1
09 Kasım
Arca Çorum FK-Iğdır FK
1-1DA
09 Kasım
Pendikspor-Ümraniye
3-0
09 Kasım
Erzurumspor-Esenler Erokspor
1-1
09 Kasım
A.Demirspor-Keçiörengücü
2-7
09 Kasım
Go Ahead Eagles-Feyenoord
22:00

Fenerbahçe - Kayserispor: 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.

calendar 09 Kasım 2025 18:58 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2025 19:09
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe - Kayserispor: 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Zecorner Kayserispor'u ağırlayacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Ozan Ergün'ün yöneteceği 90 dakikada Deniz Caner Özaral ve Hüseyin Aylak, yardımcı hakem olarak görev alacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak.

Ligde oynadığı 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, topladığı 25 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.


Son lig maçında Beşiktaş karşısında 2-0 geriye düşmesine karşın derbiyi deplasmanda 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, ligde üst üste 3. galibiyetine imza attı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibi, Kayserispor'u yenerek milli araya kayıpsız girmek istiyor.

11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Alvarez, Fred, Nene, Asensio, Kerem, Talisca 



Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Hosseini, Denswil, Carole, Furkan, Bennasser, Benes, Mane, Cardoso, Onugkha

İSMAİL YÜKSEK CEZALI

Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi İsmail Yüksek, sarı kart cezası sebebiyle Zecorner Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Sarı-lacivertli ekipte İsmail Yüksek'in yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, forma giyemeyecek diğer isimler.

2 İSİM KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo, Kayserispor mücadelesine kart sınırında çıkacak.

Bu iki oyuncu, oynanacak müsabakada kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapılacak maçta oynayamayacak.

KEREM 11'E DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco, hafta içinde oynanan Viktoria Plzen müsabakası sebebiyle kadroda rotasyona gitmeyi planlıyor.

Cezalı olan İsmail Yüksek'in yokluğunda Fred'i sahaya sürmeyi planlayan İtalyan teknik adam, Çekya deplasmanında dinlendirdiği Kerem Aktürkoğlu'nu da 11'de oynatmayı düşünüyor.

FENERBAHÇE VE KAYSERİSPOR, LİGDE 49. KEZ KARŞI KARŞIYA

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında mücadele edecek Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde 49. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 48 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, rakibini 30 kez mağlup ederken 10 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise sarı-lacivertliler karşısında 8 mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 110 gol atarken, kalesinde 53 gol gördü.

KADIKÖY'DE 25. MAÇ

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kadıköy'de 25. lig mücadelelerine çıkacak.

Daha önce burada oynanan 24 müsabakada Fenerbahçe 18 galibiyet elde ederken, 4 beraberlik yaşadı ve sadece 2 kez sahadan puansız ayrıldı.

Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe, 67 gol atarken konuk ekip 28 kez fileleri havalandırdı.

Geçen sezon ligin ikinci yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma, Kayserispor'un uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-3 sona ermişti.

TARİHE GEÇEN SONUÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda cezası nedeniyle rakibiyle İzmir'de yaptığı maçı 8-1, 2004-2005 sezonunda İstanbul'daki müsabakayı da 7-0 kazanarak lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

İki ekip arasında geçen sezon Kayseri'de oynanan karşılaşmada da 8 gol atılmış, Fenerbahçe mücadeleden 6-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
5 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
