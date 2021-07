Fenerbahçe, yeni sezon öncesindeki 2. hazırlık maçında Can Bartu Tesisleri'nde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Samandıra'daki mücadeleyi sarı-lacivertliler 4-1'lik skorla kazandı.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 13. dakikada penaltıdan İrfan Can, 26. dakikada Samatta, 49. dakikada penaltıdan Serdar Dursun ve 62. dakikada Mert Hakan'dan geldi. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise 40. dakikada penaltıdan Yusuf Erdoğan kaydetti.Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Serdar Dursun, attığı golün yanında Mert Hakan'ın golünün de asistini yaptı. İlk yarıda Samatta'nın attığı golde asisti yapan isim de İrfan Can Kahveci oldu.22-30 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya'nın Bled bölgesine gidecek olan Fenerbahçe, burada 3 hazırlık maçı daha yapacak.24.07 / 18:00, Udinese27.07 / 18:00, Tabir Sezana30.07 / 17:00, Al AhliFenerbahçe'nin genç hücumcusu Ferdi Kadıoğlu, ilk yarıyı tamamlayamadı.Karşılaşmaya 4'lü orta sahanın solunda başlayan Ferdi, karşısında mücadele eden Yusuf Erdoğan'ın etkili atakları sonrasında teknik direktör Vitor Pereira'nın müdahalesiyle oyundan alındı.Ferdi, 31. dakikada yerini Muhammed Gümüşkaya'ya bıraktı.Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Kasımpaşa karşısında forma giyemedi.Serdar'ın kasığındaki hafif sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadığı öğrenildi.Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, Kasımpaşa mücadelesini balkondan izledi.Sarı-lacivertlilerin ilk hazırlık kampında yaptığı mücadeleyi gözlem kulesinden seyreden Portekizli teknik adam, bu müsabakayı da balkondan takip etti.Berke, Lemos, Caulker, Szalai, Nazım, Ozan, Sosa, Ferdi, İrfan Can, Sinan, SamattaAltay, Tisserand, Gustavo, Novak, Osayi, Caner, Zajc, Mert Hakan, Mesut, Pelkas, Serdar Dursun.