Fenerbahçe karşısında Samsunspor'da tek eksik var!

Samsunspor, Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe karşısında Samsunspor'da tek eksik var!
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15 Mart 2025 14:57
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle alan Samsun ekibi, topladığı 50 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Beşiktaş ile üçüncülük ve dördüncülük mücadelesi veren kırmızı-beyazlı takım, Fenerbahçe karşısında puan veya puanlar almayı hedefliyor.

Samsunspor'da sakatlığı devam eden Lubomir Satka maç kadrosunda yer almayacak.

Kırmızı-beyazlı takımda Celil Yüksel ve Arbnor Muja sarı kart cezası sınırında bulunuyor. İki futbolcu kart görmeleri halinde Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. 

 
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