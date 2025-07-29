Fenerbahçe kampında 3 isim parladı

Fenerbahçe, 14 Temmuz'da başladığı Portekiz kampını tamamlayarak bugün İstanbul'a döndü. Sarı-lacivertli takımda özellikle 3 oyuncunun performansı teknik heyeti memnun etti.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin Portekiz kampı sona erdi. Bu süreçte 4 hazırlık maçı oynayan sarı-lacivertliler, 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle başarılı bir performans ortaya koydu.
YENİ TRANSFERLER GÖZ DOLDURDU
Özellikle yeni transferler Jhon Duran ve Archie Brown'ın, adaptasyon sürecini hızlı bir şekilde geride bırakarak resmi maçlar öncesinde pozitif bir görüntü sergilemesi Teknik Direktör Jose Mourinho'yu en çok memnun eden detay oldu.
Mourinho ayrıca hazırlık kampındaki maçlarda hem 3'lü hem de 4'lü sistemde takımını denedi.
OOSTERWOLDE TAM NOT ALDI
Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde, kampta dikkati çeken isimler arasında yer aldı. Sarı-lacivertli takıma 2022-23 sezonu kış transfer döneminde katılan 24 yaşındaki oyuncu, ilk yıl sakatlığı nedeniyle yeterince forma şansı bulamamıştı.
Bir sonraki sezon performansıyla adından sık sık söz ettiren Oosterwolde, geçtiğimiz sezon ise Mourinho yönetiminde yaşadığı büyük sakatlık nedeniyle takımından ayrı kalmıştı.
Portekizli teknik adamın sol stoperde görevlendirdiği Oosterwolde, kamp sürecinde ortaya koyduğu performansla teknik heyetten tam not aldı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin Portekiz kampı sona erdi. Bu süreçte 4 hazırlık maçı oynayan sarı-lacivertliler, 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle başarılı bir performans ortaya koydu.
YENİ TRANSFERLER GÖZ DOLDURDU
Özellikle yeni transferler Jhon Duran ve Archie Brown'ın, adaptasyon sürecini hızlı bir şekilde geride bırakarak resmi maçlar öncesinde pozitif bir görüntü sergilemesi Teknik Direktör Jose Mourinho'yu en çok memnun eden detay oldu.
Mourinho ayrıca hazırlık kampındaki maçlarda hem 3'lü hem de 4'lü sistemde takımını denedi.
OOSTERWOLDE TAM NOT ALDI
Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde, kampta dikkati çeken isimler arasında yer aldı. Sarı-lacivertli takıma 2022-23 sezonu kış transfer döneminde katılan 24 yaşındaki oyuncu, ilk yıl sakatlığı nedeniyle yeterince forma şansı bulamamıştı.
Bir sonraki sezon performansıyla adından sık sık söz ettiren Oosterwolde, geçtiğimiz sezon ise Mourinho yönetiminde yaşadığı büyük sakatlık nedeniyle takımından ayrı kalmıştı.
Portekizli teknik adamın sol stoperde görevlendirdiği Oosterwolde, kamp sürecinde ortaya koyduğu performansla teknik heyetten tam not aldı.