Fenerbahçe kafilesi, Samsun'a geldi

Ligin 2. haftasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Samsun'a ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Fenerbahçe kafilesi, Samsun'a geldi
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20 Ağustos 2023 19:42
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Pazartesi günü Yılport Samsunspor ile yapacağı karşılaşma için Samsun'a geldi.

Fenerbahçe kafilesi, karşılaşma için uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na ulaştı.

Sarı-lacivertli takımı, havalimanı çıkışında Fenerbahçe taraftarı tezahüratlarla karşıladı.

Bazı oyuncular, taraftarların yanlarında getirdiği forma ve futbol toplarına imza attı.

Takım, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Yılport Samsunpor-Fenerbahçe maçı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak.

Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

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