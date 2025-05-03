Fenerbahçe Kadıköy'de eski günlerini arıyor

Şampiyonluk umutlarını sürdürmek için yarınki Beşiktaş maçının mutlak kazanması gereken Fenerbahçe'nin son yıllardaki iç saha derbi karnesi camiayı endişelendiriyor.
2000'li yılların başından bu yana Kadıköy'ü ezeli rakiplerine cehennem eden sarı-lacivertliler, Başkan Ali Koç dönemindeki son 7 sezonda ise taraftara hayal kırıklıkları yaşattı.
Galatasaray'ın 20, Beşiktaş'ın ise 15 yıllık Kadıköy galibiyeti hasretleri bu süreçte sona ererken Sarı-Lacivertliler iki rakibine karşı da toplamda üstünlük kuramadı.
MOURİNHO'NUN SON ŞANSI
Kadıköy'de oynanan toplam 13 derbide Galatasaray dört, Beşiktaş ise iki galibiyet elde etti, Fenerbahçe de sadece üç kez kazanabildi.
Ezeli rakiplerine karşı iç sahadaki üstünlüğünü kaybeden sarı-lacivertlilerde pazar günkü Beşiktaş derbisi öncesi tek hedef galibiyet. [Nefes]
2000'li yılların başından bu yana Kadıköy'ü ezeli rakiplerine cehennem eden sarı-lacivertliler, Başkan Ali Koç dönemindeki son 7 sezonda ise taraftara hayal kırıklıkları yaşattı.
Galatasaray'ın 20, Beşiktaş'ın ise 15 yıllık Kadıköy galibiyeti hasretleri bu süreçte sona ererken Sarı-Lacivertliler iki rakibine karşı da toplamda üstünlük kuramadı.
MOURİNHO'NUN SON ŞANSI
Kadıköy'de oynanan toplam 13 derbide Galatasaray dört, Beşiktaş ise iki galibiyet elde etti, Fenerbahçe de sadece üç kez kazanabildi.
Ezeli rakiplerine karşı iç sahadaki üstünlüğünü kaybeden sarı-lacivertlilerde pazar günkü Beşiktaş derbisi öncesi tek hedef galibiyet. [Nefes]