Fenerbahçe Kadıköy'de eski günlerini arıyor

Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı uzun süreli yenilmezlik serilerinin bittiği süreçte Fenerbahçe'nin sadece 3 galibiyetine karşı ezeli rakipleri toplamda 6 zafer aldı. 'Kadıköy'den çıkış yok' mottosu tabelaya yansımadı.

, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe Kadıköy'de eski günlerini arıyor
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03 Mayıs 2025 14:06
Şampiyonluk umutlarını sürdürmek için yarınki Beşiktaş maçının mutlak kazanması gereken Fenerbahçe'nin son yıllardaki iç saha derbi karnesi camiayı endişelendiriyor.

2000'li yılların başından bu yana Kadıköy'ü ezeli rakiplerine cehennem eden sarı-lacivertliler, Başkan Ali Koç dönemindeki son 7 sezonda ise taraftara hayal kırıklıkları yaşattı.

Galatasaray'ın 20, Beşiktaş'ın ise 15 yıllık Kadıköy galibiyeti hasretleri bu süreçte sona ererken Sarı-Lacivertliler iki rakibine karşı da toplamda üstünlük kuramadı.

MOURİNHO'NUN SON ŞANSI

Kadıköy'de oynanan toplam 13 derbide Galatasaray dört, Beşiktaş ise iki galibiyet elde etti, Fenerbahçe de sadece üç kez kazanabildi.

Ezeli rakiplerine karşı iç sahadaki üstünlüğünü kaybeden sarı-lacivertlilerde pazar günkü Beşiktaş derbisi öncesi tek hedef galibiyet. [Nefes]

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