Fenerbahçe, Jonathan David için devrede!

Fenerbahçe gelecek sezon forvet hattına yıldız bir isim ile güçlendirmek istiyor. Listede bir çok isim yer alırken en dikkat çekenlerinden biri ise Lille ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Jonathan David...EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Kanadalı golcü Jonathan David'e Avrupa'nın önemli kulüpleri yoğun ilgi gösteriyor. Başta Serie A'nın güçlü ekipleri Inter ve Juventus olmak üzere birçok takımın radarında olan 25 yaşındaki forvet için şu ana kadar istenen şartları karşılayan bir kulüp çıkmadı.
FENERBAHÇE ŞARTLARI ZORLAYACAK
David'in 15 milyon Euro imza parası ve yıllık 9 milyon Euro maaş talebi kulüplerin geri adım atmasına neden olurken, Fenerbahçe bu durumu lehine çevirmek istiyor. Sarı-Lacivertliler, imza ücretini sözleşme süresine yayarak ödeme planı sunmaya hazırlanıyor.
JOSE MOURINHO DEVREDE
Belçika ve Fransa liglerinde sergilediği performansla dikkat çeken genç yıldız için Fenerbahçe yönetimi büyük bir yatırım yapmaya hazır. Sportif direktör Mario Branco'nun ilk teması kurması planlanırken, sonrasında teknik direktör Jose Mourinho'nun bizzat devreye girmesi bekleniyor. Yönetim, David'in uzun vadede takıma ciddi katkı sağlayacağına inanıyor.
Kanadalı golcü Jonathan David'e Avrupa'nın önemli kulüpleri yoğun ilgi gösteriyor. Başta Serie A'nın güçlü ekipleri Inter ve Juventus olmak üzere birçok takımın radarında olan 25 yaşındaki forvet için şu ana kadar istenen şartları karşılayan bir kulüp çıkmadı.
FENERBAHÇE ŞARTLARI ZORLAYACAK
David'in 15 milyon Euro imza parası ve yıllık 9 milyon Euro maaş talebi kulüplerin geri adım atmasına neden olurken, Fenerbahçe bu durumu lehine çevirmek istiyor. Sarı-Lacivertliler, imza ücretini sözleşme süresine yayarak ödeme planı sunmaya hazırlanıyor.
JOSE MOURINHO DEVREDE
Belçika ve Fransa liglerinde sergilediği performansla dikkat çeken genç yıldız için Fenerbahçe yönetimi büyük bir yatırım yapmaya hazır. Sportif direktör Mario Branco'nun ilk teması kurması planlanırken, sonrasında teknik direktör Jose Mourinho'nun bizzat devreye girmesi bekleniyor. Yönetim, David'in uzun vadede takıma ciddi katkı sağlayacağına inanıyor.