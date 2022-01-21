Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 32. randevuda

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, 22 Ocak Cumartesi günü yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 32. kez kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 32. randevuda
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21 Ocak 2022 14:40
Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, 22 Ocak Cumartesi günü yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 32. kez karşı karşıya gelecek.

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 31 müsabakadan 17'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 7 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 66 golüne, Sivasspor 42 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma, 1-1 sonuçlanmıştı.

- Sivas'taki maçlar

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 15 lig maçında Fenerbahçe 6, ev sahibi ekip 4 kez galip geldi, 5 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Sivas'taki maçlarda sarı-lacivertliler 27, kırmızı-beyazlılar 23 gol attı.

Öte yandan Sivas'taki son 9 randevuda ev sahibi ekip 3, Fenerbahçe ise 2 galibiyet aldı. Dört müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

- Farklı skorlar

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla aldı.

Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında sahasındaki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan 7'şer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.

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