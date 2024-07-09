Fenerbahçe ile anılan Allan Saint-Maximin'den dikkat çeken paylaşımlar!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Allan Saint-Maximin sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe ile anılan Allan Saint-Maximin'den dikkat çeken paylaşımlar!
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09 Temmuz 2024 14:02
Son güncelleme 09 Temmuz 2024 14:03
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'de forma giyen ve transferde adı Fenerbahçe ile anılan Allan Saint-Maximin, dikkat çeken bir paylaşımlarda bulundu.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Saint-Maximin, hikayesinde "Engel ne kadar büyükse, o engeli aşmak da o kadar şereflidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransız kanat oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşıma ise, "Bu oyunu çok seviyorum. Geri döndüğüme çok mutluyum, gelin tarihi birlikte yazalım." notunu düştü.

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