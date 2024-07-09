Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'de forma giyen ve transferde adı Fenerbahçe ile anılan Allan Saint-Maximin, dikkat çeken bir paylaşımlarda bulundu.
Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Saint-Maximin, hikayesinde "Engel ne kadar büyükse, o engeli aşmak da o kadar şereflidir." ifadelerini kullandı.
Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Saint-Maximin, hikayesinde "Engel ne kadar büyükse, o engeli aşmak da o kadar şereflidir." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Fransız kanat oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşıma ise, "Bu oyunu çok seviyorum. Geri döndüğüme çok mutluyum, gelin tarihi birlikte yazalım." notunu düştü.
Allan Saint-Maximin: "Engel ne kadar büyükse, o engeli aşmak da o kadar şereflidir."👀 pic.twitter.com/JXhjEuUi4F
— Sporx (@sporx) July 9, 2024
👉"Bu oyunu çok seviyorum. Geri döndüğüme çok mutluyum, gelin tarihi birlikte yazalım."
📱Fenerbahçe ile anılan Allan Saint-Maximin'den bir paylaşım daha geldi. pic.twitter.com/3Ee5ZRQHD3
— Sporx (@sporx) July 9, 2024
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