Fenerbahçe için sürpriz iddia: Danilo

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Juventus'ta kadroda düşünülmeyen 33 yaşındaki sağ bek Danilo'yu istediği öne sürüldü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe için sürpriz iddia: Danilo
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23 Ağustos 2024 10:57
Son güncelleme 23 Ağustos 2024 10:58
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia gündeme geldi.

İtalyan basınından Juventus'a yakınlığıyla bilinen "juvelive.it" adlı site; Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Juventus'tan 33 yaşındaki sağ bek oyuncusu Danilo'yu istediğini iddia etti.

''DANILO'YA YOĞUN İLGİ VAR''

Haberde; "Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sinden Danilo'ya yoğun ilgi var" ifadesi kullanıldı.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Kariyerinde; Juventus'un dışında Porto, Real Madrid ve Manchester City gibi devlerin formasını da giyen Danilo, İtalyan ekibi tarafından kadroda düşünülmüyor. 

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