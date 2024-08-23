Fenerbahçe için sürpriz iddia: Danilo

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia gündeme geldi.
İtalyan basınından Juventus'a yakınlığıyla bilinen "juvelive.it" adlı site; Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Juventus'tan 33 yaşındaki sağ bek oyuncusu Danilo'yu istediğini iddia etti.
''DANILO'YA YOĞUN İLGİ VAR''
Haberde; "Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sinden Danilo'ya yoğun ilgi var" ifadesi kullanıldı.
KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Kariyerinde; Juventus'un dışında Porto, Real Madrid ve Manchester City gibi devlerin formasını da giyen Danilo, İtalyan ekibi tarafından kadroda düşünülmüyor.
İtalyan basınından Juventus'a yakınlığıyla bilinen "juvelive.it" adlı site; Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Juventus'tan 33 yaşındaki sağ bek oyuncusu Danilo'yu istediğini iddia etti.
''DANILO'YA YOĞUN İLGİ VAR''
Haberde; "Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sinden Danilo'ya yoğun ilgi var" ifadesi kullanıldı.
KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Kariyerinde; Juventus'un dışında Porto, Real Madrid ve Manchester City gibi devlerin formasını da giyen Danilo, İtalyan ekibi tarafından kadroda düşünülmüyor.