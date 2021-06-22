Fenerbahçe için dünyaca ünlü stoper iddiası!

Transfer döneminin açılmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin birçok yıldızı gündemine aldığı iddia edildi.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe için dünyaca ünlü stoper iddiası!
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22 Haziran 2021 11:19
Transferde yine birçok yıldız ismi gündemine alan Fenerbahçe için bu kez Almanya'dan bir iddia geldi.

Bild gazetesi, Sarı-Lacivertliler'in Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Jerome Boateng'e teklif götürdüğünü yazdı.

32 yaşındaki Alman stoper için Roma, Lazio ve Monaco'nun da devrede olduğu belirtilirken, Kanarya'nın Mesut Özil'i devreye sokacağı kaydedildi.

Mesut'un Alman Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Boateng ile temasa geçmesinin beklendiği ifade edildi. 10 sezon Bayern forması giyen tecrübeli savunmacı, Alman ekibiyle bu süreçte 2 Şampiyonlar Ligi, 9 Almanya Ligi Şampiyonluğu, 5 Almanya Kupa zaferi yaşadı.


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