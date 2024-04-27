Fenerbahçe iç sahada kalesini gole kapatamıyor

Beşiktaş derbisinden 2-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, ligde iç sahada oynadığı son 8 maçta kalesini gole kapatamadı.
Bu sezon taraftarı önünde oynadığı 17 maçın yalnızca 3'ünde gol yemeyen İsmail Kartal'ın ekibi, 14 maçta ise toplam 20 kez topu ağlarından çıkardı.
Taraftarı önünde oynadığı Galatasaray, Çaykur Rizespor ve RAMS Başakşehir maçlarında kalesini gole kapatan Fenerbahçe, bu müsabakalardan 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Bu sezon taraftarı önünde oynadığı 17 maçın yalnızca 3'ünde gol yemeyen İsmail Kartal'ın ekibi, 14 maçta ise toplam 20 kez topu ağlarından çıkardı.
Taraftarı önünde oynadığı Galatasaray, Çaykur Rizespor ve RAMS Başakşehir maçlarında kalesini gole kapatan Fenerbahçe, bu müsabakalardan 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
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