Fenerbahçe HDI Sigorta, Hatay'a acımadı!

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. hafta ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Miskevich, Fatih Eren Uğur, Bucko, Cafer Kirkit, Furkan Aydın, Berkan Bozan ( İsmail Koçak, Burhan Zorluer, Yiğit Yıldız)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Yacine, Marouflakrani, Vahit Emre Savaş, Ahmet Tümer, Kaan Gürbüz, Peric ( İzzet Ünver, Hasan Sıkar, Arda Bostan, Oğuzhan Tarakçı)
Setler: 25-19, 16-25, 24-26, 19-25
Süre: 112 dakika (26, 25, 38, 23)
Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Miskevich, Fatih Eren Uğur, Bucko, Cafer Kirkit, Furkan Aydın, Berkan Bozan ( İsmail Koçak, Burhan Zorluer, Yiğit Yıldız)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Yacine, Marouflakrani, Vahit Emre Savaş, Ahmet Tümer, Kaan Gürbüz, Peric ( İzzet Ünver, Hasan Sıkar, Arda Bostan, Oğuzhan Tarakçı)
Setler: 25-19, 16-25, 24-26, 19-25
Süre: 112 dakika (26, 25, 38, 23)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ