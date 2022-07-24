Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yi getiriyor

Fenerbahçe, Flamengo'dan stoper Gustavo Henrique ile her konuda anlaştı ve oyuncuyu İstanbul'a davet etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yi getiriyor
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24 Temmuz 2022 15:16
Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin satışı ve Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası stoper transferi için hamlesini yaptı.

Sarı-lacivertliler, adı bir süredir gündemde yer alan Flamengo'dan Gustavo Henrique transferini bitirdi.

29 yaşındaki futbolcunun temsilcileri Rio'da Fenerbahçeli yöneticilerle son detayları konuştu ve el sıkıştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, bu transfer için Flamengo'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertlilerin, oyuncuyla da 3 yıllık kontrat imzalayacağı kaydedildi.

Gustavo Henrique ve Temsilcisi Luis Augusto sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a davet edildi.

MAÇ KADROSUNDA YOK!

Gustavo Henrique'nin, Flamengo'nun Avai ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna alınmaması da transferin bittiği şeklinde yorumlandı. 

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