Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yi getiriyor

Gustavo Henrique ve Temsilcisi Luis Augusto sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a davet edildi.

MAÇ KADROSUNDA YOK!

Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin satışı ve Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası stoper transferi için hamlesini yaptı.Sarı-lacivertliler, adı bir süredir gündemde yer alan Flamengo'dan Gustavo Henrique transferini bitirdi.29 yaşındaki futbolcunun temsilcileri Rio'da Fenerbahçeli yöneticilerle son detayları konuştu ve el sıkıştı.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre;Sarı-lacivertlilerin, oyuncuyla dakaydedildi.Gustavo Henrique'nin, Flamengo'nun Avai ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna alınmaması da transferin bittiği şeklinde yorumlandı.